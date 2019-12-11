Жителей Севастополя удивило скопление медуз в Балаклавской бухте

Медузы вместо тунца. В океанах стало сложнее выжить из-за потери кислорода Подробнее

В воскресенье 8 декабря ушастые медузы скопились в Балаклавской бухте в городе Севастополь на юго-западе Крыма. Морские обитатели могут подобным образом заполонять водные пространства несколько раз в год. Обычно это случается весной или летом.

По информации ИА Nation News, аурелии не опасны для человека. Биологи отмечают, что их ожог можно сравнить с крапивным.

Ранее исследователи Международного союза охраны природы и природных ресурсов заявили, что с 60-х годов этого века Мировой океан потерял 2% кислорода. К таким последствиям привело глобальное потепление и загрязнение прибрежных участков.