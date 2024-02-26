Происшествия 26 февраля 2024, 21:33 Жителей Севастополя предупредили о взрывах Развожаев: ЧФ РФ проведет профилактическое гранатометание в Севастополе РИА «Новости»

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В Севастополе силами Черноморского флота проведут профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), включая гранатометание с катеров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Запланировано гранатометание с катеров. Будут слышны неоднократные взрывы», — предупредил Развожаев.

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Ранее Минобороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены две украинские авиационные управляемые ракеты над Черным морем вечером 25 февраля. В Севастополе включили сирены воздушной тревоги, жителей попросили спуститься в укрытия.

Военное ведомство также отметило, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировали 77 беспилотников ВСУ.

Американский военный журнал Military Watch Magazine написал, что российские военные легко могут уничтожать украинские системы ПВО Patriot, поставленные США.