Жителей Севастополя поймали на краже чугунной ванны на дачном участке. Мужчинам 19 и 38 лет не хватило сил, чтобы утащить «трофей» и они привлекли внимание людей, написал сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«[Горожане] похитили ванну и намеревались скрыться, но когда преодолевали забор, не удержали тяжелый груз и повредили ворота, — уточнили в пресс-службе.

Местные жители пронесли ванну еще некоторое время, а потом бросили ее и скрылись. Хозяйка дачного участка услышала шум во дворе и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».