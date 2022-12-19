Происшествия 19 декабря 2022, 18:39 Жителей Ростова-на-Дону возмутил водитель маршрутки, не закрывающий двери во время поездки

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Поведение водителя маршрутки № 163 в Ростове-на-Дону возмутило местных жителей. По их словам, мужчина не закрывает двери во время поездки, постоянно курит и ругается с пассажирами. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщения в социальной сети «ВКонтакте».

Жители города рассказали, что мужчина постоянно просит перевести деньги за проезд ему на карту. При этом, когда пассажиры просят оплатить поездку через терминал, водитель начинает возмущаться.

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«В салоне стоит запах сигарет, не закрывает задние двери и постоянно пассажиры вынуждены ему об этом напоминать», — заявил один из пользователей Сети.

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