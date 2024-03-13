Происшествия 13 марта 2024, 08:47 Жителей района Курской области предупредили о ракетной опасности Глава Курской области Старовойт объявил ракетную опасность в Глушковском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Глушковском районе Курской области объявили ракетную опасность из-за угрозы ударов с воздуха. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Глушковский район: ракетная опасность!» — написал он.

Реклама

Старовойт рекомендовал местным жителям укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами: кладовой, ванной или коридоре.

«Если вы находитесь на улице, тот зайдите в подходящее укрытие или ближайшее здание», — добавил губернатор.

Ночью в среду над территорией Курска сбили два украинских беспилотника. Старовойт отметил хорошую работу подразделений противовоздушной обороны, сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.

Ранее стало известно, что школьников в Курске с 13 по 15 марта временно отправили на дистанционное обучение. В детских садах останутся дежурные группы воспитателей, которые примут детей, если родители не смогут остаться с ними дома.