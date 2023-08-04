Происшествия 04 августа 2023, 17:01 Жителей пострадавших от взрыва газа квартир в Канске разместят в пунктах временного содержания Врио главы Красноярского края рассказал о размещении жителей пятиэтажки, где взорвался газ РИА «Новости»

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Пострадавшие от взрыва газа квартиры пятиэтажки в Канске отремонтируют в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков в Telegram-канале.

«Все семьи из пострадавшего подъезда будут размещены в пункте временного содержания», — указал Котюков.

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По его словам, там жителей дома обеспечат горячим питанием. Чиновник подчеркнул, что правоохранители начали выявлять причины взрыва.

«Лично приеду в Канск в ближайшие дни. На месте проверю, как организована помощь пострадавшим семьям», — заверил врио губернатора.

ЧП произошло в пятницу, 4 августа. После взрыва газа началось возгорание. На место оперативно выехали пожарные, правоохранители и медики. Из дома эвакуировали 200 человек, среди них 20 детей. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали 11 человек.