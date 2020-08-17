Жителей поселков в ЕАО эвакуировали из-за подтопления домов

Жителей поселков в Еврейской автономной области (ЕАО) эвакуировали из-за подтопления домов. В целом вода залила 40 участков и шесть жилых объектов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В настоящий момент 13 человек эвакуированы в пункт временного размещения, пишет «Газета.ru». «Подверглись подтоплению село Раздольное, поселок Птичник, Биробиджан», — уточнили спасатели. Они отметили, что подтоплены семь участков дорог местного значения. На шести из них открыто автомобильное движение. Один участок трассы размыло.