17 августа 2020, 12:23
Жителей поселков в ЕАО эвакуировали из-за подтопления домов
Жителей поселков в Еврейской автономной области (ЕАО) эвакуировали из-за подтопления домов. В целом вода залила 40 участков и шесть жилых объектов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В настоящий момент 13 человек эвакуированы в пункт временного размещения, пишет «Газета.ru».
«Подверглись подтоплению село Раздольное, поселок Птичник, Биробиджан», — уточнили спасатели.
Они отметили, что подтоплены семь участков дорог местного значения. На шести из них открыто автомобильное движение. Один участок трассы размыло.