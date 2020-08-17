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    17 августа 2020, 12:23

    Жителей поселков в ЕАО эвакуировали из-за подтопления домов

    Полина Петрова

    Жителей поселков в Еврейской автономной области (ЕАО) эвакуировали из-за подтопления домов. В целом вода залила 40 участков и шесть жилых объектов, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
    Жителей поселков в ЕАО эвакуировали из-за подтопления домов

    В настоящий момент 13 человек эвакуированы в пункт временного размещения, пишет «Газета.ru».

    «Подверглись подтоплению село Раздольное, поселок Птичник, Биробиджан», — уточнили спасатели.

    Они отметили, что подтоплены семь участков дорог местного значения. На шести из них открыто автомобильное движение. Один участок трассы размыло.

    Новости SMI.FM