Происшествия 07 августа 2023, 09:16 Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты Жителей поселка под Хабаровском эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты Роскосмос

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Жителей поселка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 11 августа эвакуируют в связи с падением ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25». Об этом сообщил глава района Алексей Маслов в своем Telegram-канале.

Власти провели первое заседание штаба по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником «Луна-25» над территорией Верхнебуреинского района. Ступени ракеты, по подсчетам специалистов, упадут в устье рек Умальта, Лепикан, Уссамах, Тастах и Саганар. В опасную зону попала также паромная переправа на реке Бурея.

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«Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 07:30 (00:30 по московскому времени)», — объявил глава района.

Поездки в зону падения первой ступени ракетоносителя, по словам Алексея Маслова, запретят.

Прямую трансляцию запуска станции «Луна-25» покажут телеканал RT и «Роскосмос». Космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов расскажут о конструкции станции и жизни на ней. На сегодняшний день это единственная в XXI веке лунная программа. «Луна-25» станет первой полярной исследовательской станцией в окрестностях Южного полюса Луны.