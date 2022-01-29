Жителей Пятигорска начали эвакуировать из-за пожара на хладокомбинате

Власти Ставрополья начали эвакуацию жителей районов Пятигорска, прилегающих к хладокомбинату ЗАО «Холод», в одном из цехов которого произошел пожар. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Instagram.

«Создан штаб по тушению пожара. Возгорание довольно серьезное. Просим жителей не приближаться к месту пожара. В целях предосторожности в близлежащих домах проводится эвакуация населения. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам безопасности», — написал Ворошилов.

ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что пожар на хладокомбинате начался в 15.09 29 января. Ему присвоен повышенный ранг сложности. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. Тушением возгорания занимаются 65 человек, на место направлено 16 единиц техники.

«Холод» — один из старейших заводов в Пятигорске, который выпускает более 100 видов мороженого.