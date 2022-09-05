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05 сентября 2022, 13:44

Жителей пятиэтажки эвакуировали из-за пожара во Владимирской области

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Пятиэтажный дом загорелся в Петушинском районе Владимирской области. Его жильцов пришлось эвакуировать, сообщил телеканал «Царьград».

Возгорание началось в подъезде по причине короткого замыкания. Огонь распространился всего на один квадратный метр, но из-за сильного задымления пришлось выводить на улицу 15 человек.

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Тушением занимались не только сотрудники МЧС, но и военные из армейской части, которая находится неподалеку. Информации о пострадавших нет.

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