Важное 31 октября 2022, 22:43 Жителей петербургского ЖК эвакуировали из-за взрыва — очевидцы Более 30 машин пострадали в результате взрыва газа в ЖК «Новое Колпино» в Петербурге

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В Колпинском районе Санкт-Петербурге прогремел взрыв, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». На место происшествия прибыли экстренные службы, которые начали эвакуировать людей из жилого комплекса.

Все случилось в ЖК «Новое Колпино». По данным издания, в припаркованных автомобилях выбило стекла. Очевидцы отметили, что в воздухе стоит запах газа. На месте происшествия работают специалисты из экстренных служб. Авторы Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург| Питер» отметили, что в результате ЧП пострадали не менее 30 машин. У большинства из них — разбитые стекла, но у некоторых есть и кузовные повреждения.

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Позже стало известно, что сотрудники экстренных служб отключили освещение во дворе ЖК. Туда никого не впускают. Информации о пострадавших нет.

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