Происшествия 24 января 2023, 15:10 Жителей Пензенской области осудят за кражи на дачных участках

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В Пензенской области правоохранители задержали двоих мужчин в возрасте 51 года и 33 лет, которые подозреваются в массовых кражах на дачных участках. Об этом написала «Пенза-пресс».

Как рассказали в региональном УМВД, злоумышленники похитили на даче у местной жительницы 30-метровый медный кабель. На второй даче мужчины украли строительные инструменты.

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По факту случившегося заведено уголовное дело. Подозреваемые уже дали признательные показания.

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