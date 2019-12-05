Жителей Омска возмутил странный густой туман над городом

По словам «Царьграда», омичи жалуются на «вонь и резь в глазах». Сильные резкие запахи чувствовались в районе улиц Десять лет Октября и Омской. Местные предположили, что в этом явлении виноваты вредные вещества в воздухе. Жители города заметили, что без ветра выбросы с местных предприятий не рассеялись сразу.

«Воняет невозможно! Красноярский тракт, мкрн Береговое, п. Харино, п. Ключи. Все в тумане. Это выбросы с заводов. Взрослые и дети кашляют и чихают. Запах напоминает химический, запах газа. Пока доехала до работы, чуть не задохнулась», — уточнила жительница Омска Марина Пятилетова.

Синоптики пояснили, почему население города столкнулось с подобным явлением.

«Туман возникает в том случае, когда у земной поверхности создаются благоприятные условия для конденсации водяного пара. Для этого необходимо, чтобы в воздухе были ядра конденсации. То есть взвешенные частички пыли, гари, выбросы от производства», — заявили эксперты.