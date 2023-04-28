Происшествия 28 апреля 2023, 20:10 Жителей одной из улиц в Грайворонском округе временно отселят из-за ЧП со снарядом Гладков сообщил об обнаружении неразорвавшегося снаряда в Грайворонском округе РИА «Новости»

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Неразорвавшийся взрывоопасный предмет обнаружили на территории Грайворонского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, жителей близлежащей улицы решили временно отселить из соображений безопасности.

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На место ЧП прибыла следственная группа. В субботу, 29 апреля, работы по нейтрализации боеприпаса продолжат, уточнил Гладков.

Ранее губернатор сообщил подробности происшествия в селе Журавлевка, где нашли тела двух погибших мужчин. Оказалось, что они отправились на рыбалку, хотя в этом населенном пункте уже больше года действует режим ЧС, постоянно происходят обстрелы со стороны ВСУ.

Установлено, что мужчины ехали на машине и подорвались на мине. Их тела обнаружили рядом с автомобилем.

Гладков также обратил внимание, что в ряде СМИ появлялась недостоверная информация о том, что погибших якобы было четверо. Он подчеркнул, что эти данные не отвечают действительности.