Важное 04 марта 2024, 15:08 Жителей Новой Таволжанки призвали спуститься в укрытие из-за обстрелов РСЧС: ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекинский городской округ. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций жителей призвали спуститься в укрытия. Сообщение опубликовала пресс-служба мэрии Белгорода.

«Ведется обстрел Шебекинского городского округа, села Новая Таволжанка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — указано в рассылке.

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Ранее при ударах ВСУ по Новой Таволжанке повреждения получили частный дом и грузовик. Осколками снарядов посекло кровлю, фасад, забор и хозпостройку на жилой территории. Обошлось без пострадавших.

До этого украинские военные пытались атаковать окраину Шебекина помощью дрона-камикадзе. При падении беспилотника повреждение получила одна легковушка. Власти продолжают подворовой обход.