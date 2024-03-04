04 марта 2024, 15:08
Жителей Новой Таволжанки призвали спуститься в укрытие из-за обстрелов
РСЧС: ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ
Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекинский городской округ. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций жителей призвали спуститься в укрытия. Сообщение опубликовала пресс-служба мэрии Белгорода.
«Ведется обстрел Шебекинского городского округа, села Новая Таволжанка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — указано в рассылке.
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Ранее при ударах ВСУ по Новой Таволжанке повреждения получили частный дом и грузовик. Осколками снарядов посекло кровлю, фасад, забор и хозпостройку на жилой территории. Обошлось без пострадавших.
До этого украинские военные пытались атаковать окраину Шебекина помощью дрона-камикадзе. При падении беспилотника повреждение получила одна легковушка. Власти продолжают подворовой обход.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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