В Норильске людей эвакуировали из-за предмета, похожего на бомбу. Неизвестный оставил его детской площадке, прикрепив микросхему с циферблатом и двумя проводами, которые шли к взрывным патронам. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, обнаружили в пятницу на улице Лауреатов. Неизвестный примотал его скотчем на детской площадке. На место прибыли правоохранители. Эвакуировать пришлось людей их строящегося детсада и двух близлежащих домов. Всего было эвакуировано 60 человек.

Предполагаемое СВУ поместили в специальный контейнер и обследовали. Взрывчатых веществ обнаружено не было. Кто решил таким образом напугать местных жителей, неизвестно.

В Ленинградской области ранее задержали трех человек, подозреваемых в ложном минировании нескольких объектов. Они сообщили о бомбах в жилом доме, салоне красоты и ТЦ.

Ранее в Сургуте посетителей торгового центра эвакуировали из-за угрозы взрыва. Неизвестные сообщили о минировании здания и попросили у руководства 100 тысяч рублей за сохранность объекта.