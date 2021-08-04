04 августа 2021, 22:08
Губернатор Амурской области рассказал о причинах эвакуации жителей нескольких регионов
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что жителей нескольких районов пришлось эвакуировать из-за сильных ливней. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на его Instagram.
«В Завитинском и Бурейском районе провели эвакуацию населения, пострадавшего от дождевого паводка», — написал он.
Он отметил, что всего эвакуировали 16 человек. Они будут находиться в пункте временного размещения. Также Орлов добавил, что из-за огромного количества осадков в регионе размыло дороги.