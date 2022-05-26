Жителей многоквартирного дома в Раменском эвакуируют из-за пожара

Пожар начался в многоквартирном доме Раменского городского округа на улице Гурьева. Очевидцы в беседе с «360» заявили, что причиной возгорания стал взрыв газа.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что пламя возникло на втором этаже.

«Проводится эвакуация людей с третьего по пятый этаж», — заявили в пресс-службе. Подробностей происшествия пока привести не смогли.

Ставшая свидетелем происшествия местная жительница сообщила, что шла с торца дома, когда услышала громкий звук.

«Подумала, что что-то большое упало во дворе, может, с крыши. Когда обошла дом — из окон квартиры на втором этаже начал валить черный дым. Когда дозвонилась в 112, они сказали, заявка уже есть. Через несколько минут приехали экстренные службы. Тушили с двух сторон дома», — рассказала собеседница «360».

Она подчеркнула, что соседи успели вытащить из горящей квартиры ребенка. Про пострадавших пока ничего не известно.

Информацию о взрыве подтвердил еще один местный житель. «Услышал, как будто что-то большое упало с последнего этажа, а это был взрыв в квартире», — добавил он.