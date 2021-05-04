Жителей многоэтажного дома в Таганроге экстренно эвакуировали из-за пожара

Вечером 3 мая в Таганроге в доме на улице Индустриальная произошел пожар. Вызов поступил в 18:37 по московскому времени. На ликвидацию огня у спасателей ушло 10 минут.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области, спасатели эвакуировали десять жильцов загоревшегося дома. Пострадавших нет.

Установлено, что причиной пожара стало возгорание личных вещей в комнате одной из квартир многоэтажки, из-за которого огонь быстро распространился по всей квартире.