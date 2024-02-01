Происшествия 01 февраля 2024, 04:46 Жителей многоэтажного дома в Екатеринбурге эвакуировали из-за поджога Ura.ru: неизвестные устроили поджог в многоэтажке в центре Екатеринбурга РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Екатеринбурге спасатели эвакуировали жильцов девятиэтажного дома из-за поджога. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

«В четвертом подъезде на Большакова, 20 неизвестные подожгли покрышку у двух квартир 143 и 144. В результате горения двери первой квартиры двери заблокировались. Пожарные вскрывали, чтобы спасти женщину», — рассказал очевидец.

Реклама

Всего из дома эвакуировали 30 человек, в том числе шесть детей. На вызов приехали четыре пожарные машины и 15 спасателей. Возгорание потушили.

В субботу, 27 января, суд приговорил 27-летнего жителя Балашихи к 20 годам колонии строгого режима за поджог квартиры с тремя людьми. В результате пожара все они погибли.

Во вторник, 30 января, в Чебоксарах арестовали учительницу начальных классов, которая устроила поджог в школе, а также украла золотые украшения. Против нее возбудили уголовное дело о теракте и грабеже. В день совершения преступления педагог записала видеообращение в поддержку ВСУ и отправила его в родительский чат.