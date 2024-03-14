Происшествия 14 марта 2024, 13:10 Жителей многоэтажки в Ярославле эвакуировали из-за пожара Жилой дом загорелся в Ярославле на 1000 кв. м, жителей эвакуировали

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В Ярославле произошел пожар в жилом доме. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

«На проспекте Ленина горит кровля жилого дома. <…> Проводится эвакуация людей», — подчеркнули в ведомстве.

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К тушению привлекли 70 специалистов и 23 единицы техники.

В прокуратуре Ярославской области уже начали проверку в связи с случившимся. Специалисты ведомства дадут оценку исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

На место происшествия прибыли городской и районный прокуроры.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне при пожаре в многоквартирном доме в Ярославле погибли три человека — женщина и двое мужчин. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.