Жителей многоэтажки экстренно эвакуировали в Тобольске

По данным информагентства, еще весной 2018 года дом признали аварийным. Жителям предложили переехать в маневренный фонд, однако они отказались. В результате по периметру здания установили специальные маячки, которые предназначены для отслеживания состояния дома.

Вчера обнаружили их подвижки, после чего комиссия по чрезвычайным ситуациям решила расселить дом. Эвакуация прошла спокойно. Одна часть людей уехала к родственникам, другая — разместилась в хостелах. Жители будут проинформированы о сроках и необходимых документах для получения новой квартиры.

«Финансовые средства есть, этим вопросом занимались с начала года. Мы планируем, что жители дома на Октябрьской, 55 будут встречать Новый год уже в своих новых квартирах», — пояснили в жилищном комитете.