Происшествия 13 марта 2024, 06:15 Жителей Липецкой области предупредили об угрозе атаки БПЛА Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявлена опасность атаки БПЛА РИА «Новости»

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Власти Липецкой области предупредили о возможной атаке беспилотниками. Дроны направили со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность», — объявил он.

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Глава региона рекомендовал жителям следить за объявлениями правительства и МЧС Липецкой области. Игорь Артамонов заявил, что в случае атаки следует быстро перейти в комнату без окон.

Режим ракетной опасности отменили в Курской области. Его ввели около четырех часов утра. Власти сообщили о четырех сбитых беспилотниках. В Брянской области сбили восемь дронов. Их перехватили над Унечским и Клинцовским районами, а также Стародубским муниципальным округом.