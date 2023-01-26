Происшествия 26 января 2023, 19:02 Жителей Ленобласти осудят за мошенничество с автостраховкой

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В Ленинградской области суд вынесет приговор жителю Сестрорецка и жителю Всеволожского района, которые обвиняются в мошенничестве с каско на сумму в 2,5 миллиона рублей. Об этом писали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга, в марте прошлого года обвиняемые инсценировали угон BMW. Хозяин автомобиля обратился в страховую компанию для возмещения ущерба, а после этого он вместе со знакомым продавали автомобиль жителю Москвы.

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Дело рассмотрит Петроградский районный суд.