26 января 2023, 19:02
Жителей Ленобласти осудят за мошенничество с автостраховкой
В Ленинградской области суд вынесет приговор жителю Сестрорецка и жителю Всеволожского района, которые обвиняются в мошенничестве с каско на сумму в 2,5 миллиона рублей. Об этом писали «Невские новости».
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга, в марте прошлого года обвиняемые инсценировали угон BMW. Хозяин автомобиля обратился в страховую компанию для возмещения ущерба, а после этого он вместе со знакомым продавали автомобиль жителю Москвы.
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Дело рассмотрит Петроградский районный суд.
Ленинградская область
Мошенничество
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