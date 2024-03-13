13 марта 2024, 13:29
Жителей Курска предупредили о ракетной опасности
Губернатор Старовойт объявил о ракетной опасности в Курске
На территории Курска и Курского района днем в среду объявили ракетную опасность. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
«Курский район и Курск — ракетная опасность!» — написал он.
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Старовойт посоветовал тем, кто остался дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: кладовой, ванной или коридоре.
«Если же находитесь на улице, то зайдите в подходящее укрытие или ближайшее здание», — добавил губернатор.
Старовойт объявляет о ракетной опасности в области уже во второй раз за день. Ранее он заявлял об угрозе ударов с воздуха в Глушковском районе области.
Утром 13 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи ликвидировали и перехватили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве отмечали, что восемь дронов уничтожили над Курской областью.
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