23 февраля 2024, 10:47
Жителей Курска предупредили о работе сил ПВО
Старовойт: в небе над Курском сработала система ПВО
В небе над Курском 23 февраля сработала система противовоздушной обороны России. Об этом жителей предупредил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие!» — написал глава региона.
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Подробности произошедшего пока неизвестны. Власти пока не сообщили деталей.
Ранее украинские боевики обстреляли два села в Курской области. Вооруженные силы Украины выпустили снаряды по жилым домам, в Успеновке зафиксировали девять прилетов, в Троицком — два. Жителям, чье имущество пострадало, власти обещали помочь.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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