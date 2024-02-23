Важное 23 февраля 2024, 10:47 Жителей Курска предупредили о работе сил ПВО Старовойт: в небе над Курском сработала система ПВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

В небе над Курском 23 февраля сработала система противовоздушной обороны России. Об этом жителей предупредил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие!» — написал глава региона.

Реклама

Подробности произошедшего пока неизвестны. Власти пока не сообщили деталей.

Ранее украинские боевики обстреляли два села в Курской области. Вооруженные силы Украины выпустили снаряды по жилым домам, в Успеновке зафиксировали девять прилетов, в Троицком — два. Жителям, чье имущество пострадало, власти обещали помочь.