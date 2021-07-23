Жителей Курганской области осудят за отмывание денег

Четыре жителя Курганской области обвиняются в отмывании денег и вымогательствах. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на представителей областного УМВД.

В пресс-службе ведомства сообщили, что 28-летний мужчина и трое его знакомых в течение 2019 года использовали «подставные» счета и обналичивали деньги, полученные преступным путем другими гражданами. Подозреваемых вычислили и задержали в том же году.

Уточняется, что преступники искали людей, которые фиктивно становились индивидуальными предпринимателями и открывали счет в банке. С таких счетов им удалось обналичить 28 миллионов рублей, а забрать себе 4,5 миллиона. От одного из владельцев счета мужчины хотели получить 86 тысяч рублей, намекая, что это похищенные деньги.

Городской суд возбудил уголовное дело на всех подозреваемых. Им грозит до 15 лет лишения свободы.