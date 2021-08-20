Жителей Кубани начали эвакуировать из-за подъема воды в реке

В Крымском районе Кубани началась эвакуация жителей из-за подъема уровня воды в реке, который был вызван сильными дождями в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

«В Южном сельском поселении Крымского района проводят эвакуацию жителей. На данный момент наблюдается подъем уровня воды в водоеме», — привело агентство слова сообщения.

Отмечается, что на месте сейчас работают спасатели и экстренные службы.

Утром в пятницу, 20 августа, глава района Сергей Лесь предупредил жителей о подступлении воды и попросил их собрать вещи, продумать пути эвакуации и подняться на возвышенность. Глава района также объявил о введении режима ЧС в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном.

Река Баканка в Крымском районе вышла из берегов из-за дождей, сообщил позднее краевой оперштаб. По предварительным данным, подтоплено 20 домовладений.