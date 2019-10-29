Жителей крымского села эвакуировали из-за немецкой бомбы времен ВОВ

Бомбу нашли на открытой территории в Нахимовском районе города, на въезде в село Камышлы. Пиротехники выяснили, что это немецкий боеприпас SD-70 времен ВОВ. Снаряд решили уничтожить на месте.

«Выполнены мероприятия по эвакуации местных жителей. Урона домам, гражданам и инфраструктуре города не нанесено», — рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ Арсен Смаилов.

Авиабомба SD-70 предназначалась для поражения долговременных, полевых защитных сооружений и живой силы противника. Вес снаряда составил 70 килограммов, радиус разлета осколков при подрыве достигал 700 метров.