Происшествия 27 февраля 2024, 17:38 Жителей Краснодара напугал взрыв в районе аэропорта Власти Краснодара отреагировали на сообщения жителей о взрыве в районе аэропорта РИА «Новости»

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Жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов Краснодара сообщили о звуках, похожих на взрывы, в районе аэропорта. В муниципальном центре управления (МЦУ) города отреагировали на эту информацию, заявив, что диспетчерам не поступали данные о разрушениях.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях», — указало ведомство в Telegram-канале.

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В МЦУ добавили, что в небе не зафиксировали посторонних воздушных судов или вспышек. Власти призвали жителей Краснодара получать информацию только из официальных источников.

В ведомстве отметили, что утром 28 февраля на территории ООО «Афипский НПЗ» пройдет тренировка ликвидации последствий ЧС. Во время планового мероприятия в городе будут звучать сирены, предупредили в МУЦ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о громких взрывах из-за учений Черноморского флота.