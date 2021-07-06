Жителей Ялты предупредили об угрозе оползней после наводнения

Обрушившиеся на Ялту сильные дожди и последующее наводнение размыли почву, что привело к угрозе формирования оползней. Как сообщила на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации мэр города Янина Павленко, специалисты выявили 600 участков, где может обвалиться грунт.

Она подчеркнула, что выход из этой ситуации чиновники будут искать вместе с учеными, чтобы не допустить массовых оползней.

«С завтрашнего дня администрация Ялты начнет собирать информацию о признаках оползневого процесса: обвалах грунта, деформации, разрушении строений, подпорных стен», — привело цитату Павленко «Вести. Крым».

После наводнения в Крыму власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Больше от прихода большой воды пострадала Ялта. Город постепенно восстанавливается после подтопления.

Специалисты продолжают проводить очистку рек от занесенной туда грязи. Региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало не пить воду из-под крана, а пользоваться привозной или бутилированной.

На сегодняшний день в Ялте возобновили работу 19 детских садов и открылись 10 пляжей. Купаться в море власти пока не рекомендуют, так как вода мутная из-за дождей и очистки рек. После нормализации ситуации дно обследуют водолазы.