Происшествия 23 июня 2023, 21:12 Жителей Харьковской области эвакуировали из-за утечки аммиака после удара ВСУ Глава российской ВГА Харьковской области Ганцев: аммиак продолжает течь из трубопровода РИА «Новости»

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Утечка аммиака из взорванного ВСУ трубопровода Тольятти — Одесса продолжается. Военные проводят эвакуацию жителей, глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в эфире канала «Россия 24».

«На нашей территории взорвали аммиакопровод, и там сейчас еще продолжается стравливание этого аммиака», — сказал он.

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На вопрос о мерах, которые принимаются для поддержки местного населения, Ганчев отметил, что надо помогать. Поэтому сейчас военных эвакуируют людей в случае необходимости, уточнил глава Харьковской области.

По данным Минобороны России, украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области вечером 5 июня, в результате происшествия пострадали люди. В МИД РФ отметили, что российский власти приложат усилия, чтобы выяснить обстоятельства подрыва магистрали.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло ранее сообщила, что организация не располагает информацией об обстоятельствах подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса.