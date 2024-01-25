Важное 25 января 2024, 20:40 Жителей Грайворонского района Белгородской области предупредили о ракетной опасности РИА «Новости»: в Грайворонском округе объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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В Грайворонском районе Белгородской области объявили ракетную опасность. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам, сообщило РИА «Новости».

Других подробностей случившегося не приводится. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

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Обычно такие сообщения появляются при угрозе атаки со стороны ВСУ. Системы ПВО уничтожают воздушные цели еще на подлете к населенным пунктам, однако людям следует соблюдать осторожность.

Ракетную опасность объявляли в Белгороде утром 25 января. Жителям также посоветовали не покидать свои дома. Причину распространения оповещений не уточнили.

Об угрозе ракетной атаки сообщили 24 января. Тогда в небе над селом Ближнее ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.