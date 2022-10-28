Жителей горящего дома эвакуировали в Удмуртии | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 20:52 Жителей горящего дома эвакуировали в Удмуртии

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Пожар произошел на улице Комсомольской в Сарапуле. Там загорелся пятиэтажный дом. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

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На место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже. Пожарным пришлось эвакуировать 29 человек, среди которых было пятеро детей. Огонь охватил площадь в 70 квадратных метров. Потушить пламя удалось за 32 минуты. Информации о погибших и пострадавших не поступало.