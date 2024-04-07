Происшествия 07 апреля 2024, 07:22 Жителей еще трех улиц в Орске начали эвакуировать МЧС: жителей эвакуируют с трех улиц микрорайона Новый город в Орске Пресс-служба МЧС

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Эвакуация жителей трех улиц микрорайона Новый город началась в Орске. Об этом журналистам сообщили в главном управлении МЧС по Оренбургской области.

«На улицах Краматорская, Щорса, Стасова объявлена эвакуация, вода начала приближаться к новой части города», — процитировали в РБК.

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Жители этих улиц получают сообщения от РСЧС о необходимости срочно эвакуироваться в пункты временного размещения.

Вечером 6 апреля в Орске прорвало вторую насыпную дамбу. В зоне затопления круглосуточно трудятся более 700 спасателей.

Ночью вода начала подходить к площади Гагарина.

По словам жителей Орска, местные власти в последние две недели призывали жителей собрать «тревожный чемоданчик», однако таких масштабов паводка ожидать было трудно — он оказался самым сильным примерно за 40 лет.

Людей из зоны подтопления, которые отказываются покинуть дом, эвакуируют принудительно, задействовав полицию, предупредил мэр Оренбурга Сергей Салмин.