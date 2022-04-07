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    07 апреля 2022, 16:10

    Жителей Екатеринбурга потрясли живодерские наклонности земляка

    Екатеринбуржец садистски избил свою собаку в лифте

    Анна Усачева

    Житель Екатеринбурга жестоко избил собаку. О нем рассказал телеканал РЕН ТВ.

    Мужчина зашел с питомцем в лифт, где нанес несколько сильных ударов. Собака скулила, но не могла убежать от хозяина-живодера. Соседи обратили внимание на вой животного и вызвали полицию.

    Телеканал сообщил, что к хозяину избитой собаки пришла Росгвардия. Визит правоохранителей вызвал у живодера истерику. Он дебоширил и нападал на росгвардейцев. Мужчину не удалось успокоить. На помощь правоохранителям вызвали скорую помощь. Предположительно, мужчина избил животное в состоянии алкогольного опьянения.

    Кадры с насилием утекли в сеть. Жители Екатеринбурга остались от увиденного в шоке.

    Дальнейшая судьба животного неизвестна. Меры в отношении хозяина покалеченной собаки также выясняются.