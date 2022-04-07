Жителей Екатеринбурга потрясли живодерские наклонности земляка

Житель Екатеринбурга жестоко избил собаку. О нем рассказал телеканал РЕН ТВ.

Мужчина зашел с питомцем в лифт, где нанес несколько сильных ударов. Собака скулила, но не могла убежать от хозяина-живодера. Соседи обратили внимание на вой животного и вызвали полицию.

Телеканал сообщил, что к хозяину избитой собаки пришла Росгвардия. Визит правоохранителей вызвал у живодера истерику. Он дебоширил и нападал на росгвардейцев. Мужчину не удалось успокоить. На помощь правоохранителям вызвали скорую помощь. Предположительно, мужчина избил животное в состоянии алкогольного опьянения.

Кадры с насилием утекли в сеть. Жители Екатеринбурга остались от увиденного в шоке.

Дальнейшая судьба животного неизвестна. Меры в отношении хозяина покалеченной собаки также выясняются.