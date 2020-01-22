Жителей Екатеринбурга около 5 лет держит в страхе пожилая собачница

«Пожилая женщина держит трех беспородных собак среднего размера. Псы бегают без намордников во дворах и на территории школы. Пенсионерка не занимается воспитанием животных. Псы постоянно лают и бросаются на прохожих и детей. Хозяйка этому никак не препятствует, нецензурной лексикой отвечает пострадавшим. Сегодня мне удалось снять видео, как ведут себя эти псы», — рассказала свидетельница очередного нападения собак 22 января Оксана Селезнева.

На снятом екатеринбурженкой ролике одна из собак схватила проходившую мимо женщину за одежду. По словам автора видео, перед этим собаки напали на школьника.

«Регулярно вижу, как пенсионерка заходит с собаками прямо на территорию школы. Сегодня вот видела, как псы накинулись на школьника. Они его потрепали за ногу, мальчик сильно кричал. Я пока телефон достала, женщина своих собак отогнала», — рассказала Селезнева.

В участковом пункте полиции, отвечающем за эту территорию, признали, что об инцидентах в курсе, а жалобы на пенсионерку поступают регулярно в течение последних пяти лет.

«На пенсионерку с собаками жалуются горожане уже на протяжении пяти лет. Регулярно псы кусают прохожих. Жалоб много. Но люди должны обратиться в суд, написать коллективное заявление. Ввиду выгула собак без намордников и ошейников квартальные участковые составляют в отношении пенсионерки протоколы. Привлекали ее к административной ответственности, но это штраф 500-1500 рублей», — рассказал участковый уполномоченный, капитан полиции Игорь Гроздов.