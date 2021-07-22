Жителей Екатеринбурга напугали неизвестные с отрубленными головами животных в руках

В Екатеринбурге местных жителей напугала компания молодых людей, которые разгуливали по одной из улиц с отрубленными головами животных в руках. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

Компанию заметили на улице Краснолесья в минувший вторник. Смеясь, они демонстрировали прохожим отрубленные головы животных. Молодые люди попали на камеру видеонаблюдения в лифте многоэтажки.

Одна из горожанок рассказала, что они, показывая ей голову барана, косули и внутренности животного, сказали: «Девушка, заберите мое сердце». При этом, по ее мнению, их смех был неадекватным. Об этом она сообщила правоохранителям, которые пообещали ей разобраться в произошедшем.