Происшествия 05 апреля 2024, 21:57 Жителей двух районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы Жителей Ленинского и Советского районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы

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В городе Орск в Оренбургской области эвакуируют жителей двух районов. После прорыва дамбы они попали в зону затопления. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«В настоящее время производится эвакуация в пункты временного размещения граждан, проживающих в Ленинском и Советском районах города Орска», — сказано в публикации.

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По поручению областного прокурора Руслана Медведева ситуацию в Орске взяли на контроль. Работу экстренных служб координирует заместитель прокурора Павел Хлебкович.

В Telegram-канале МЧС России показали кадры с места событий. На них сотрудник экстренной службы стучался в дома и призывал хозяев покинуть помещение.

Ранее «360» опубликовал видео прорыва дамбы в Орске. Плотина защищала город от реки Урал. Сейчас из массово эвакуируют жителей, для них подготовили шесть пунктов временного размещения.