Происшествия 12 марта 2024, 08:45 Жителей двух многоэтажек эвакуировали после падения дрона в Орле Мэр Парахин: в Орле 17 человек эвакуировали из двух домов у места падения дрона РИА «Новости»

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В Орле после налета беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью в городе БПЛА упал на здание топливно-энергетического комплекса. Предварительно, пострадавших нет. Оперативные службы незамедлительно провели работы для обеспечения безопасности города.

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«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», — уточнил градоначальник.

Он также добавил, что в данный момент неподалеку от МКД на охране стоят сотрудники администрации из управления по безопасности на случай необходимости эвакуации еще жителей. Всем жильцам предложили помощь. Ситуацию взяли под контроль.

Ранее беспилотник самолетного типа уничтожили в Ленобласти.