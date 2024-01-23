Происшествия 23 января 2024, 07:04 Жителей двух домов в Кургане эвакуировали из-за качающихся люстр Жители Кургана пожаловались МЧС на качающиеся люстры в 17-этажных домах Пресс-служба МЧС

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Ночью 23 января жители высотных домов в Кургане пожаловались на раскачивающиеся люстры. Спасатели организовали эвакуацию, сообщила администрация города.

Жильцы 17-этажных домов по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109 позвонили в службу «112» и рассказали, что в квартирах качались люстры. К месту выехали оперативные службы, замгубернатора Курганской области Константин Малышев, исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева, руководители департаментов ЖКХ, гражданской защиты, охраны окружающей среды и административно-технической инспекции.

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«МЧС совместно с полицией проведена превентивная эвакуация жителей домов. Их безопасности ничего не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются», — сообщила пресс-служба.

На время обследования многоэтажек жильцов перевезли на автобусах в гостиницу «Курган». Возле домов выставили полицейский патруль.

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