Жителей дома в Орехово-Зуеве эвакуировали из-за трещины в стене

В стене дома на улице Кооперативной в Орехово-Зуеве минувшей ночью появилась трещина. Никто не пострадал. Жильцов эвакуировали, готовится предварительная экспертиза, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Звонок на номер 112 поступил 17 июня, в 01:50. Мужчина рассказал о трещине в стене дома по улице Кооперативной, 3, от верхнего карниза до фундамента между первым и вторым подъездами. Здание построили в 1929 году. При этом оно не имело статуса аварийного.

На место приехали оперативные службы, был развернут штаб под управлением главы Орехово-Зуевского округа Руслана Заголовацкого. Спасатели эвакуировали из дома 39 человек, в том числе 10 детей. Никто не пострадал. Сначала их разместили в школе № 16 и накормили, затем выделили жилье в маневренном фонде.

В сопровождении спасателей из квартир выносят вещи и мебель. В скором времени специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области приступят к предварительной экспертизе здания.