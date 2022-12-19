Эксклюзив 19 декабря 2022, 09:20 Жителей дома на юге Москвы эвакуировали из-за задымления в подъезде «360» сообщило о задымлении в одном из домов Бирюлева РИА «Новости»

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Утром 19 декабря задымление заметили в одном из подъездов дома в московском районе Бирюлево Восточное, началась эвакуация людей из здания. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Все произошло по адресу: Михневский проезд, дом 6. Пожарные уже находятся на месте ЧП. Они эвакуируют людей из подъезда.

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Спасатели выяснили, что задымление — на восьмом этаже. Они вскрыли дверь квартиры, откуда шел дым. Оттуда удалось вызволить одного человека, его сразу передали бригаде скорой помощь.

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Площадь пожара составила три квадратных метра. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.