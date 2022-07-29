Жителей Читы предупредили о высокой вероятности затоплениями города

Река Чита в одноименном городе может выйти из берегов. Об этом сообщили в соцсетях ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Ранее в регионе ввели режим повышенной готовности. Это связано с подтоплениями домовладений. Местные власти уже призвали жителей готовиться к эвакуации. Также сотрудники администрации города подготовили и запустили в работу автобусные рейсы для вывоза людей.

Представители регионального отделения МЧС отметили, что крайне высокий уровень воды в реке Чита связан с недавними сильными дождями. Также обильные осадки привели к формированию высокого паводка.

«Общий подъем составил 232 сантиметра, уровень воды достиг отметки 247 сантиметров, при критическом значении выхода на пойму 160 сантиметров и опасном явлении 300 сантиметров», — сообщили представители ведомства.

По их словам, пойма реки Чита подтоплена на 87 сантиметров. Также они отметили, что в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды еще на 50-90 сантиметров.