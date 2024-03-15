Происшествия 15 марта 2024, 13:05 Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности Гладков: сирены ракетной опасности включили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал людей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон и сплошными стенами. Тем, кто вышел на улицу, нужно спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Реклама

Около полудня сирену ракетной опасности включали в Белгороде и близлежащих населенных пунктах.

Позже Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Грайворона погиб член территориальной самообороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что украинские боевики усилили атаки на регионы России, чтобы бросить тень на выборы.