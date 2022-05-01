Жителей белгородского хутора рядом с горящим военным объектом эвакуировали

Пожар на военном объекте в Белгородской области привел к повреждению семи жилых домов на расположенном рядом хуторе.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадал один местный житель, который получает всю необходимую медицинскую помощь.

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме. Жители хутора находятся в безопасном месте», — написал Гладков.

Ранее он сообщал, что пожар произошел на границе трех муниципалитетов: Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. На место уже прибыли наряды МЧС для ликвидации пожара.