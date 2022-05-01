01 мая 2022, 18:24
Жителей белгородского хутора рядом с горящим военным объектом эвакуировали
Повреждения в ходе пожара на военном объекте в Белгородской области получили семь домов
Пожар на военном объекте в Белгородской области привел к повреждению семи жилых домов на расположенном рядом хуторе.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадал один местный житель, который получает всю необходимую медицинскую помощь.
«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объеме. Жители хутора находятся в безопасном месте», — написал Гладков.
Ранее он сообщал, что пожар произошел на границе трех муниципалитетов: Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. На место уже прибыли наряды МЧС для ликвидации пожара.