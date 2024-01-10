Происшествия 10 января 2024, 14:46 Жителей Белгорода предупредили об авиационной опасности Мэрия Белгорода заявила об авиационной опасности в городе РИА «Новости»

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Режим авиационной опасности объявили в Белгороде. Об этом заявила пресс-служба мэрии города.

Власти предупредили белгородцев о возможности обстрелов.

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«РСЧС: город Белгород, авиационная опасность», — указали в пресс-службе.

Мэрия также проинформировала жителей города, что телефонные номера скорой медицинской помощи продолжают работать в штатном режиме.

ВСУ в новогодние праздники несколько раз атаковали Белгород ракетами. Очередной обстрел произошел 8 января, от удара пострадали три человека.

По мнению экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, тактику нападения на российский город ВСУ подсказал Запад. Она рассказала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и «другие личности» в США хотят дестабилизировать Россию с помощью Украины. Кнайсль отметила, что западным политикам не удалось вызвать панику и хаос в России.

Бывший министр также напомнила, что страны Запада не осудили ракетную атаку по Белгороду, несмотря на то, что из-за обстрелов погибли и пострадали мирные жители.