Важное 19 марта 2024, 22:19 Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Работают сирены противовоздушной обороны. Глава региона порекомендовал жителям перейти в безопасные места.

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Тем гражданам, которые находятся в дома или в помещениях, посоветовали не подходить к окнам, переместиться в коридор, ванную, туалет или кладовую. А тем, кого воздушная тревога застала на улице, нужно спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Утром во вторник, 19 марта, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины под Белгородом. Атаку пресекли около 08:45 по московскому времени.

Еще один дрон украинских боевиков перехватили ночью в Воронежской области. Для атаки ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.