19 марта 2024, 22:19
Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности
Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.
Работают сирены противовоздушной обороны. Глава региона порекомендовал жителям перейти в безопасные места.
Реклама
Тем гражданам, которые находятся в дома или в помещениях, посоветовали не подходить к окнам, переместиться в коридор, ванную, туалет или кладовую. А тем, кого воздушная тревога застала на улице, нужно спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Утром во вторник, 19 марта, дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины под Белгородом. Атаку пресекли около 08:45 по московскому времени.
Еще один дрон украинских боевиков перехватили ночью в Воронежской области. Для атаки ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.
Ракеты
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама