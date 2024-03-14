Происшествия 14 марта 2024, 16:40 Жителей Белгорода и пригорода предупредили о ракетной опасности Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

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Сирену ракетной опасности включили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — посоветовал он.

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Тем, кто находится на улице, Гладков порекомендовал спуститься в укрытие или найти другое безопасное место.

По данным Telegram-канала Baza, Белгород снова оказался под обстрелом. В районе улицы Зеленая поляны, отметили в публикации, раздались взрывы. Пострадали два человека.

Ранее Гладков сообщил, что торговые центры города до конца 14 марта закроют. Он подчеркнул, что решение приняли из соображений безопасности.