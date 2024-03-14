14 марта 2024, 16:40
Жителей Белгорода и пригорода предупредили о ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности
Сирену ракетной опасности включили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — посоветовал он.
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Тем, кто находится на улице, Гладков порекомендовал спуститься в укрытие или найти другое безопасное место.
По данным Telegram-канала Baza, Белгород снова оказался под обстрелом. В районе улицы Зеленая поляны, отметили в публикации, раздались взрывы. Пострадали два человека.
Ранее Гладков сообщил, что торговые центры города до конца 14 марта закроют. Он подчеркнул, что решение приняли из соображений безопасности.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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