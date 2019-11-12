Жителей аварийного дома на Ямале лишили горячей воды в -30

Фотографии дома, который находится в аварийном состоянии, опубликовали на странице «Происшествия Ноябрьск» в Instagram.

«Сейчас -30 градусов. В квартире невозможно жить. Горячей воды нет уже два дня. Сегодня прорвало трубу. Они перекрыли еще девять домов. Ждем, когда приедут. Ходим в куртках и ботинках», — пояснил житель, пожелавший остаться анонимным.

Мужчина заметил, что он уже обращался в городскую прокуратуру. Однако проверка не подтвердила нарушений в квартире. С управляющей компанией РЖК местному жителю связаться не получилось.

По информации издания, диспетчерской управляющей компании известно о прорыве трубы по данному адресу.

«Сейчас там работают сантехники, производится ремонт. Также со вчерашнего дня в первом подъезде устанавливают новые батареи. Как только специалисты закончат, их запустят», — подчеркнули в РЖК.

По словам пресс-службы администрации, этот дом признали аварийным в 2013 году. В настоящее время ведется работа по переселению жильцов. Мэрия Ноябрьска отмечает, что предложенная цена за квадратный метр жилой площади — 38 тысяч рублей.

«Дом активно расселяется. Этому гражданину также предложили денежную компенсацию. Но пока реакции от него не последовало», — уточнила пресс-служба.